Van Wijk opnieuw trainer van Roeselare

Schiervelde is voor van Wijk helemaal geen onbekend terrein, hij verdiende er vooral zijn strepen via zijn twee passages als hoofdtrainer. Tijdens het seizoen 2002-2003 nam de Nederlander over van toenmalig trainer Raoul Peeters. Twee jaar later schreef hij een stuk geschiedenis door via de eindronde te promoveren naar de eerste klasse. Na een eerste seizoen op het hoogste niveau, met een stevige thuisreputatie, trok van Wijk de grens over richting Willem II. Eind 2008 nam hij het roer op Schiervelde (terug) over.

BREAKING: Oude bekende Dennis Van Wijk is de nieuwe trainer van KSV Roeselare. Meer @FocusWTV @KSVR134 — Davy Vercamer (@dvercame) September 28, 2017