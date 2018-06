Van Zandweghe en Brys andermaal naar finale

Tijdens de tweede wedstrijddag van de World Cup II regatta in het Oostenrijkse Linz hebben Tim Brys (KR Club Gent) en Niels Van Zandweghe (Brugse TR) zich in de dubbeltwee mannen lichtgewicht geplaats voor de finale van nu zondag.

In de eerste halve finalerace lieten Niels Van Zandweghe en Tim Brys het initiatief aan de Fransen Houin, regerend wereld- en olympisch kampioen, en zijn nieuwe ploegmaat Thomas Baroukh en aan de Noren Brun-Strandli, brons in Rio 2016. Halfweg moesten onze landgenoten ook nog die vereiste derde plaats aan Italië laten met in die boot vice-wereldkampioen in de lichte ongestuurde twee Alfonso Scalzone en Gabriël Soares, vorig jaar wereldkampioen U23 in deze lichte dubbeltwee.

Van Zandweghe voert de forcing

Slagroeier Van Zandweghe reageerde, joeg het tempo de hoogte in en op 500m van het einde lagen de Belgen opnieuw derde. In de laatste meters gaven de Belgen dat derde finaleticket niet meer uit handen, sterker nog, ze sprintten met keiharde halen de Noren voorbij en legden daarmee overtuigend beslag om één van de drie felbegeerde finaletickets. De Franse wereldkampioen Pierre Houin en Thomas Baroukh moesten nog alle zeilen bijzetten om de Britten Copus-Horsburgh, zilver op het WK 2017 in de lichte dubbelvier, naar de B-finale (7de tot 12de plaats) te verwijzen.

Tweede besttijd

In de tweede halve finalerace werden de eerste drie plaatsen in beslag genomen door de Italiaanse vice-wereldkampioen Oppo-Ruta, de Poolse winnaars van de eerste World Cup-finale Kowalski-Jankowski en door de Nieuw-Zeelandse nieuwkomers Van Dalen-Dunham. Deze drie teams klokten een tragere tijd dan onze landgenoten wat dus betekent dat Van Zandweghe en Brys de A-finale zullen aanvatten met de tweede besttijd van de zes finalisten achter hun naam.