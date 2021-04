Brys heeft last van buikpijn en wil het vervolg van het seizoen, met als orgelpunt de Olympische Spelen in Tokio komende zomer, niet op het spel zetten. Van Zandweghe komt in Varese wel aan de start in de lichte skiff. Brys et Niels Van Zandweghe zijn al geplaatst voor de Olympische Spelen, na hun zevende plaats op het WK van 2019 in Linz. Afgelopen najaar roeiden ze op het EK in het Poolse Poznan naar het brons.