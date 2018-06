Van Zandweghe en Brys veroveren WB-zilver

Niels Van Zandweghe en Tim Brys hebben de zilveren medaille behaald in de lichte dubbeltwee op de World Rowing Cup I in het Servische Belgrado. Het duo, vorig jaar vijfde op het WK, moest enkel de Polen Jerzy Kowalski en Milosz Jankowski laten voorgaan.

De Oostenrijkers Julian Schöberl en Bernhard Sieber nestelden zich meteen op de tweede plaats na de Polen Kowalski-Jankowski, die de leiding niet meer uit handen zouden geven. De Belgen volgden in het zog van het Ierse broederpaar Gary en Paul O'Donovan op de vierde plaats. Iedereen keek uit naar de fameuze tweede wedstrijdhelft van de Ierse olympische vicekampioenen. De O'Donovans gleden inderdaad over de Oostenrijkers, maar de Polen sloegen het slotoffensief af. In de laatste 250 meter pakten Van Zandweghe en Brys uit met hun befaamde eindsprint. Eerst moesten de Oostenrijkers eraan geloven en net voor de meet jumpte het Brugs-Gentse duo ook nog de verbijsterde Ieren voorbij. Het verschil tussen plaatsen twee en drie was slechts één honderdste van een seconde.