Vanaken (dubbel) en Wullaert scoren op Gouden Schoen

Club Brugge heeft zwaar toegeslagen op het 66e Gala van de Gouden Schoen. Hans Vanaken is, sinds Jan Ceulemans in 1986, de eerste speler in de 21e eeuw die voor het tweede jaar op rij de Gouden Schoen pakt. En daarbij bleef het niet voor Blauw-zwart. Tessa Wullaert uit Wielsbeke pakt de Gouden...

Vanaken opnieuw de sterkste

Dat Hans Vanaken en niet Dieu-Merci Mbokani de topfavoriet was om zichzelf op te volgen, bleek al vrij snel bij de puntentelling na de eerste ronde. RC Genk haalde de meeste punten binnen met Ruslan Malinovskyi (220 punten). Maar Vanaken bouwde daar al een ruime voorsprong uit op Mbokani (116 punten tegenover 32 stuks). Na het optellen van de punten uit de tweede ronde waren het ook die drie spelers die de top-drie bezetten.

Maar uiteindelijk blijft de Gouden Schoen voor het vierde jaar op rij bij Club Brugge. Na Izquierdo, Vormer en vorig jaar al Hans Vanaken is het opnieuw de Limburgse Knokkenaar die de trofee op Jan Breydel houdt, met 19 punten voorsprong. Het verschil bleek dus toch nog best klein want Mbokani kreeg meer punten dan Vanaken in de terugronde.

Wullaert met haar 3e Schoen

Bij de vrouwen bleef de Gouden Schoen ook al in West-Vlaanderen. Tessa Wullaert verzilvert haar topseizoen bij Manchester City met een derde Gouden Schoen: een hattrick dus. De Leading Lady van de Red Flames, uit Wielsbeke, haalde het onder meer van Janice Cayman, die ook al één Gouden Schoen won, en Tine De Caigny.

Mignolet Beste doelman

Simon Mignolet is woensdag op het 66e gala van de Gouden Schoen in Puurs verkozen tot Doelman van het Jaar. Het sluitstuk van Club Brugge had aan een overweldigende heenronde genoeg om de prijs in de wacht te slepen. De 31-jarige nationale nummer twee haalde het in de verkiezing van Hendrik Van Crombrugge (Eupen/Anderlecht) en Antwerp-goalie Sinan Bolat. Op de erelijst volgt hij Lovre Kalinic op.

Clement na droomjaar Trainer van het jaar

Clement haalt het terecht van Jess Thorup (AA Gent) en Laszlo Böloni. Voor de 45-jarige voormalige Rode Duivel is het al de vierde individuele onderscheiding in nauwelijks iets meer dan een jaar. Zowel eind 2018 als vorige maand mocht hij al de Trofee Raymond Goethals in ontvangst nemen, voordien werd hij op het Gala voor de Profvoetballer van het Jaar al verkozen tot Coach van het Jaar. Clement is dan ook de kampioenenmaker van Racing Genk, waar hij de architect van het succes was en met de landstitel meteen ook zijn eerste prijs als coach pakte, voor de Genkenaars de eerste trofee sinds de Bekerwinst in 2013.

Maar de lokroep van Jan Breydel bleek erg groot. In Brugge was de zomer nog niet voorbij toen Club zich als eerste Belgische team ooit via de voorrondes in het niet-kampioenenspoor voor de groepsfase van het kampioenenbal plaatste. Clement zorgde daarnaast nog voor een unicum door als eerste trainer ooit in België in één seizoen twee teams voor de groepsfase van de Champions League te plaatsen. In de competitie hebben de Bruggelingen met een kloof van 10 punten nu al een straat voorsprong.

Mata doelpunt van het Jaar

Ook bij de verkiezing van het doelpunt van het jaar had Blauw-zwart al heel wat kans om het te halen. Twee van de drie genomineerde goals waren van blauw-zwarte makelij. Het publiek koos uiteindelijk voor de fabelachtige streep van Clinton Mata. Fijn voor de verdediger die zelden scoort.