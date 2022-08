Vanaken niet ontevreden na loting Champions League

Club Brugge heeft tijdens de loting voor de groepsfase van de Champions League in de Turkse grootstad Istanboel FC Porto, Atlético Madrid en Bayer Leverkusen geloot. Voor Hans Vanaken is groep B "haalbaarder dan andere groepen".

Al waarschuwt Vanaken ook voor de gevaren van zulke uitspraken. "In de Champions League zitten allemaal goede ploegen, dus een uitdaging is het hoe dan ook."

In groep A ontmoet Club ook enkele oude bekenden. "Bij Leverkusen komen we natuurlijk Odilon Kossounou tegen en bij Atlético spelen twee Belgen (Yannick Carrasco en Axel Witsel)."

De grote kanonnen zijn er niet bij dus het kan dicht bij elkaar liggen, zegt Vanaken. "Real Madrid en PSG kwamen misschien wel eens naar Club met het idee: 'we lossen dit in de andere matchen wel op'. Maar dat zal nu niet het geval zijn, elke ploeg zal in elke match punten kunnen pakken."

Dat door het WK in Qatar het programma superdruk wordt, vindt Vanaken niet erg. "Veel spelers, zeker ikzelf, spelen liever veel matchen dan dat ik meer moet trainen."

Mignolet: "Aan elkaar gewaagd"

"Een groep met ploegen die aan elkaar gewaagd zijn. Porto, Atlético en Bayer zijn drie stugge tegenstanders waar vooral het tactisch verhaal moet kloppen", zegt keeper Simon Mignolet. "Je moet ook fysiek in orde zijn. Als je in Porto of op Atlético moet gaan spelen, zal het niet makkelijk zijn om te scoren, wat misschien tegen Real Madrid of PSG wel het geval kan zijn."

Club kan volgens Mignolet profiteren van ploegen die punten van elkaar afsnoepen. "Het zullen drie moeilijke wedstrijden worden maar we willen een nieuwe stap zetten in ons Europees verhaal. Daarom moeten we niet per se overwinteren, maar als je punten kan pakken tegen zulke ploegen, word je alleen maar sterker." Voor Mignolet is doorstoten absoluut de ambitie. "Al is dat tegen deze ploegen natuurlijk gemakkelijker gezegd dan gedaan."

Hoefkens: "Levensgevaarlijke groep"

Club-coach Carl Hoefkens toont zich ambitieus maar spreekt donderdag vanuit het Belfius Basecamp over "een levensgevaarlijke groep". "Ik bekijk deze groep als supporter en dan denk ik: 'haalbare kaart'", zegt Hoefkens. "Het zijn dan ook geen uitgesproken grote namen maar wel met ongelofelijk veel kwaliteit. Een club als Leverkusen kan bij ons zonder verpinken een speler weghalen voor 13 miljoen (Kossounou)."

Toch ziet Hoefkens ook kansen. "De drie ploegen zijn elkaar waard. Er is geen ploeg die alle matchen makkelijk gaat winnen. Dit is een heel mooie kans voor onze spelers om de volgende stap te zetten."