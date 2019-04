Vanaken profvoetballer van het jaar?

Naast de strijd om het kampioenschap in de Jupiler Pro League, wordt nu ook de titel “Jupiler Pro League Profvoetballer van het Jaar” een gevecht tussen Club Brugge en KRC Genk.

In de loop van de maand april mochten de spelers uit de Jupiler Pro League en de Proximus League hun stem uitbrengen in verschillende categorieën. Deze stemming werd vandaag afgesloten. De Pro League kan dan ook de genomineerden bekend maken, die door de spelers naar voren geschoven zijn. Tijdens het Pro League Gala, op 6 mei, worden de winnaars bekendgemaakt.

Malinovskyi, Pozuelo of Vanaken

In de Jupiler Pro League ontmoeten Club Brugge en KRC Genk elkaar opnieuw aan de top van de rangschikking in de categorie “Jupiler Pro League Profvoetballer van het Jaar”. Ruslan Malinovskyi (KRC Genk), Alejandro Pozuelo (KRC Genk) of Hans Vanaken (Club Brugge) mag op 6 mei de hoofdprijs mee naar huis nemen.

Leko, Bölöni of Clement

De prijs voor “Coach van het Jaar” gaat – volgens de spelers – naar één van de volgende drie coaches uit de Jupiler Pro League: László Bölöni (R. Antwerp FC), Philippe Clement (KRC Genk) of Ivan Leko (Club Brugge).