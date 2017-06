Vandendriessche wint 70.3 Luxemburg

Kenneth Vandendriessche heeft zijn eerste grote triatlonzege beet. Hij was de snelste in Luxemburg.

Vandendriessche komt uit de duatlonsport, en heeft altijd problemen met de zwemproef. Dat is ook in Luxemburg het geval, want in de top vijftien die uit het water komt, is hij niet te bespeuren. Wel Marino Vanhoenacker die als elfde 2:32 toegeeft op de Duitser Lukasz Wojt.

Vanhoenacker won na zijn borstbeenbreuk wel al de 111 van Saalfelden, maar in Luxemburg krijgt Bink de turbo niet aan. Vandendriessche wel, hij rukt op naar de derde plaats na 90km fietsen, op 2:44 van Wojt. Vanhoenacker is dan vijfde op 3:45.

Vandendriessche kende ook nogal wat fysieke problemen de voorbije jaren, maar nu lijkt hij op weg om de grote sprong voorwaarts te maken. Iets over halfweg in de halve marathon heeft hij Wojt te grazen, en daarna loopt hij onbedreigd naar de zege, ondanks een sterk opzittende Bas Diederen. De Ruddervoordenaar klokt af in 3:50:29 voor Diederen en Brydenbach.Vanhoenacker wordt tiende in 3:54:41.