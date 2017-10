Vanderbiest voegt zich bij trainersstaf KSV Roeselare

Hij was zondag al een aandachtig toeschouwer op Schiervelde maar nu wordt Frederik Vanderbiest dus ook toegevoegd aan de trainersstaf van hoofdtrainer Dennis Van Wijk.

Vanderbiest verdedigde tussen 2001 en 2008 al zes en een half seizoenen de wit-zwarte kleuren. Als kapitein maakte hij samen met Dennis van Wijk (als trainer) de promotie mee naar eerste klasse. Hij speelde in totaal 225 wedstrijden voor KSVR, waarvan 80 op het hoogste niveau en ook de 4 Europese wedstrijden. Na Jurgen Sierens (245 wedstrijden) staat hij daarmee tweede in de KSVR-top allertijden, gevolgd door huidig speler Martijn Monteyne, wiens teller op 212 staat. De toenmalige kapitein en trainer worden nu dus herenigd in de technische staf.