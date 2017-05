Vanderhaeghe blijft nog drie seizoenen langer bij KVO

"Daarmee geeft KVO een duidelijk signaal", zegt sportief directeur Luc Devroe. “We spelen vanavond dan wel nog een belangrijke wedstrijd, maar we hebben altijd de intentie gehad om met Yves verder te doen, Europees voetbal of niet. Vanavond kan de kers op de taart worden, maar sowieso is ons seizoen al geslaagd. Yves kan immers met twee opeenvolgende vierde plaatsen én een bekerfinale fantastische resultaten voorleggen.”

Brandende ambitie

Ook Yves Vanderhaeghe is blij dat het Oostendse avontuur verdergaat. Hij voelt zich er goed en wilde graag verder werken aan het langetermijnproject. "Ik denk dat we hier al twee seizoenen goed werk leveren en ook volgend seizoen starten we opnieuw met een brandende ambitie. Een Europees ticket behalen vanavond zou inderdaad een mooie beloning zijn, maar laat ons inderdaad niet vergeten dat we nu al kunnen terugblikken op een zeer geslaagd seizoen.” Yves Vanderhaeghe kwam in 2015 over van KV Kortrijk.