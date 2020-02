Vanderhaeghe: "De kleine ploeg probeerde vanavond te voetballen"

De ontgoocheling was gisteravond natuurlijk groot bij KV Kortrijk. Gestreden als Kerels, dat zeker. Het publiek trakteerde het team ondanks de nederlaag op een ovatie. Dat Kortrijk voor de tweede keer in drie jaar sneuvelt in de halve finales is wel zuur.

"Uiteraard zijn we ontgoocheld over dit resultaat. Mijn ploeg verdiende dit niet", zei trainer Yves Vanderhaeghe, die na het einde van de match een tweede gele kaart kreeg wegens protest. "Eigenlijk controleerden we de wedstrijd. De kleine ploeg heeft vanavond proberen te voetballen, het andere team heeft het proberen te verhinderen. Maar Antwerp toonde strijd en kracht om de nul te houden. We slikken echt wel te veel penalty's dit seizoen. Al bij al denk ik dat wij toch de grootste kansen hadden, maar we hebben het niet kunnen afmaken."

“Ik vond het ongelofelijk hoe het publiek ons na de match feliciteerde. Dat zegt genoeg. Dan weet je dat je een heel goeie partij speelde, dat de mensen tevreden waren met het geleverde spel. Dan ben je in de overtuiging dat je de betere ploeg was.”

Julien De Sart: “Het is frustrerend. De spirit was er. Het publiek was op de afspraak. We waren heel kortbij een doelpunt. Ik ben er zeker van dat indien we scoren, we ook winnen. Het enige positieve voor mij is dat mijn broer in de finale staat en ik hem zal kunnen volgen op de Heizel.”

Kristof D’Haene: “Voebal is ook geluk. Dat was vandaag niet aan onze zijde. Ik ben heel ontgoocheld, zeker en vast. De vorige keer tegen Genk hebben we hier ook zo gedomineerd en hebben we in de laatste minuut nog een kans via Perbet. Dan moesten we ook in de finale staan. Dus…op naar volgend jaar, zeker?...”