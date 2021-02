Vanderhaeghe officieel voorgesteld als trainer Cercle Brugge

Vandaag leidde hij z'n eerste training, samen met z'n assistent Thomas Buffel. Vanderhaeghe volgt Paul Clement op. Hij moet Cercle Brugge in de hoogste klasse houden. Yves Vanderhaeghe: 'Je moet niet urenlang speeches gaan geven, je moet ze gewoon terug in hun comfortzone kunnen krijgen. En dan gaat alles wel vanzelf. Ze hebben niets te verliezen, we hebben nog altijd 9 matchen te gaan. En alles is daar nog in mogelijk.'

Kwaliteit genoeg

Cercle Brugge staat nu voorlaatste, met nog één punt voorsprong op Waasland-Beveren en 4 punten achter op Moeskroen. Alleen de laatste degradeert. De voorlaatste speelt barrages. Voorzitter Vincent Goemaere: 'Ik vind wel dat we er beter voorstaan dan vorig jaar. Ik denk dat we heel wat kwaliteit in de kern hebben om dit te doen keren. En nu met twee coaches zoals Yves en Thomas, dan moet dit absoluut lukken.'

Buffel assistent

Thomas Buffel uit Ruddervoorde, net als Vanderhaeghe nog bij de Verenging gespeeld, wordt assistent. De twee zijn vrienden. Buffel: 'Ik heb Yves nog een berichtje gestuurd na zijn ontslag bij KV Kortrijk, om hem toch te feliciteren voor wat hij daar de laatste jaren heeft bewerkstelligd. De dag nadien zag ik dat de trainer van Cercle ontslagen was, en dan stuurde ik: Cercle? Zou dat niets voor jou zijn? En toen stuurde hij: misschien. Een beetje later op de dag stuurde hij naar mij: Hulptrainer? En ik: misschien. Uiteindelijk is het vrij snel gegaan.'

KV Kortrijk

Vanderhaeghe komt ook nog een keer terug op zijn ontslag bij KV Kortrijk. Vanderhaeghe: 'Dat was iets wat ik absoluut niet verwacht had. En ja, dan heb je misschien een les geleerd. In het voetbal mag je misschien niet vertrouwen. Dat is het enige wat ik daarvan ga onthouden. Je moet altijd wel punten halen, maar wat ze nu gedaan hebben, had ik nooit verwacht.' Maar nu start dus een nieuw hoofdstuk voor Vanderhaeghe, die zaterdag debuteert met een thuismatch tegen KV Mechelen.