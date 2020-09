Vanderhaeghe: "Voetjes op de grond houden"

Ook Yves Vanderhaeghe schoof mee aan tafel bij Offside. Na de 10 op 15 in de Belgische competitie is hij een tevreden coach.

"Vooraf had iedereen getekend voor 10 op 15. Ik ben blij met de organisatie, we geven heel weinig weg. We konden al drie keer de nul houden, en ook de mentaliteit op het veld is erg goed. Maar we moeten met de voetjes op de grond blijven."

Ook de impact van de coronacrisis is niet te onderschatten. "Twee keer per week testen, zorgt toch voor een rare sfeer. En zeker als er dan enkele spelers positief testen, zorgt dat voor een mentale dreun. Ook als coach is het moeilijk om zo een wedstrijd voor te bereiden. Je moet hopen dat je je spelers kan opstellen en dat ze niet ziek worden."

Bekijk hier het volledige gesprek met Yves Vanderhaeghe.