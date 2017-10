Vanderhaeghe volgt Vanhaezebrouck op bij AA Gent

Yves Vanderhaeghe (47) is de opvolger van Hein Vanhaezebrouck bij AA Gent. Dat raakte woensdag bekend op een persconferentie in het Oefencomplex Wolfputsite in Oostakker.

Vanderhaeghe moest medio september opstappen bij KV Oostende na een dramatische competitiestart (1 op 21). Vorig jaar loodste hij KVO naar de bekerfinale en een vierde plaats in Play-off I. Het seizoen voordien werd Oostende onder Vanderhaeghe vijfde in Play-off I. In 2014-15 was hij T1 bij KV Kortrijk.

Vanhaezebrouck en AA Gent gingen vorige week woensdag in onderling overleg uit elkaar. Hij is nu trainer bij Anderlecht en dat voor drie seizoenen, als alles tenminste goed gaat. Vanderhaeghe bedankte ervoor om de assistent van Vanhaezebrouck te worden bij paars-wit. Zijn eerste opdracht is de thuiswedstrijd van volgende week zaterdag (14 oktober) tegen Waasland-Beveren.