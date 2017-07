Vandoorne 12de in Oostenrijk

Stoffel Vandoorne uit Rumbeke is 12de geworden in de Grote Prijs van Oostenrijk, de 9de race van het seizoen.

De zege op de Red Bull Ring was voor de Fin Valterri Bottas. Hij haalde het voor Vettel en Ricciardo. Vandoorne reed een degelijke race, en er zaten ook punten in, maar Stoffel kreeg een bestraffing van 16 seconden. De jury vond dat hij een blauwe vlag had genegeerd. Z'n ploeggenoot bij McLaren Fernando Alonso moest al vroeg opgeven na een aanrijding. De volgende race staat volgende zondag geprogrammeerd, de GP van Groot-Brittannië.