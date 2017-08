Vandoorne 14de in Spa-Francorchamps

Stoffel Vandoorne (McLaren) is 14de geëindigd in de Grote Prijs Formule 1 van België. De zege op het circuit van Spa-Francorchamps was voor de Brit Lewis Hamilton (Mercedes).

Voor de uitverkochte tribunes op Spa-Francorchamps reed de Brit van start tot finish aan de leiding. De 32-jarige Hamilton was van op de poleposition vertrokken, nadat hij zaterdag de snelste was in de kwalificaties. Dat leverde hem de 68e pole in zijn carrière op, een evenaring van het record van Michael Schumacher. Aan de finish had hij 2.358 seconden voorsprong op de Duitse WK-leider Sebastian Vettel (Ferrari), in de WK-stand nadert Hamilton nu tot op zeven punten van de viervoudige wereldkampioen. Voor Hamilton was het na 2010 en 2015 al de derde GP-zege in België, de vijfde van het seizoen.

De Australiër Daniel Ricciardo (Red Bull) mocht als derde mee het podium op, zijn Nederlandse ploegmaat Max Verstappen haalde de finish niet. Voor de ogen van 60.000 fans moest Verstappen al snel opgeven met motorproblemen, de zesde opgave al dit seizoen van de Nederlander. Stoffel Vandoorne moest voor eigen publiek vanop de laatste plaats starten en boekte na een feilloze start meteen twee plaatsen winst. Vandoorne hoopte op regen om beter te kunnen inhalen, maar die kwam er niet en dus moest hij uiteindelijk vrede nemen met de veertiende stek.

Komend weekend wordt op het circuit van Monza de Grote Prijs van Italië gereden.