Vandoorne aangenaam verrast door zevende plaats op startgrid

Stoffel Vandoorne (McLaren-Honda) zette op het circuit van Sepang de zevende tijd neer in de kwalificaties voor de Grote Prijs van Maleisië.. Voor onze landgenoot is dat zijn beste resultaat ooit in de koningsklasse van de autosport.

"We hadden gemikt op de derde kwalificatiereeks (beste tien tijden, nvdr.). Dat ik kon strijden voor de zevende plaats was een aangename verrassing", aldus Vandoorne, die drie plaatsen beter deed dan zijn Spaanse ploeggenoot Fernando Alonso.

"Doorheen de kwalificaties heb ik geen enkele fout gemaakt en kon ik in elke ronde en elke sector voluit gaan. Alles is uitstekend verlopen. Ik ben heel tevreden over mijn prestatie. De zevende plaats op dit circuit is wellicht het hoogst haalbare voor ons."

Voor zondag wil de 25-jarige Vandoorne zichzelf niet te veel druk opleggen. "In de kwalificaties presteren we meestal beter dan in de race zelf. Niemand heeft echt kunnen oefenen op dit circuit (wegens de rode vlag tijdens de tweede oefensessie van vrijdag, nvdr.), dat is in ons voordeel. In ieder geval bevinden Alonso en ik zich op een startplaats van waarop we mee kunnen doen."