Vandoorne eindigt nipt buiten de punten

Stoffel Vandoorne is elfde geworden in de GP van Groot-Brittannië. Het was zijn beste prestatie van het seizoen, maar hij slaagde er dus net niet in om zijn eerste WK-punten te scoren.

Thuisrijder Lewis Hamilton (Mercedes) heeft de Grote Prijs van Groot-Brittannië gewonnen. Hij won gemakkelijk voor ploegmaat Valteri Bottas en Kimi Raikkonen (Ferrari). Hamilton pakte zo voor de vierde keer op rij de overwinning op het circuit van Silverstone. Hij nadert in het WK-klassement tot op 1 punt van Vettel die in de laatste ronden kreeg af te rekenen met pech.

Stoffel Vandoorne was van de achtste plaats vertrokken, maar moest dus nog 3 plaatsjes toegeven. Het was zijn beste prestatie van het seizoen. Vorig seizoen kon de Rumbekenaar in zijn enige start wel een tiende plaats rijden in de GP van Bahrein. Teamgenoot Fernando Alonso bereikte vanmiddag opnieuw de finish niet.