Vandoorne kan champagne nog niet ontkurken

Stoffel Vandoorne (Mercedes) moet de champagne nog even koelzetten. De 30-jarige West-Vlaming kon zich in de eerste ePrix van Seoel, de vijftiende en voorlaatste manche van het wereldkampioenschap Formule E, tot wereldkampioen kronen, maar slaagde daar niet in.

Vandoorne eindigde als vijfde, zijn Nieuw-Zeelandse concurrent Mitch Evans (Jaguar) veroverde de GP-zege. De seizoensfinale volgt zondag met de zestiende en laatste manche, opnieuw in de Zuid-Koreaanse hoofdstad.

Lastige weersomstandigheden

De Mercedes-rijder begon de voorlaatste manche met een voorsprong van 36 punten op eerste achtervolger Evans. De GP lag meteen na de start een hele poos stil na een crash waarbij heel wat wagens betrokken waren. Vandoorne kwam de tumultueuze beginfase zonder kleerscheuren door. De West-Vlaming moest uiteindelijk genoegen nemen met de vijfde plaats.

Evans won de GP, voor de Brit Oliver Rowland (Mahindra) en Braziliaan Lucas di Grassi (Venturi). In de WK-stand telt Vandoorne (195) 21 punten voorsprong op Evans (174). Nummer drie Edoardo Mortara (144) is uitgeschakeld voor de eerste plaats.

"Vandaag was een hele uitdaging in deze lastige weersomstandigheden", reageerde Vandoorne. "Misschien hebben we het als team niet helemaal perfect gedaan, maar we slaagden er wel in heel belangrijke punten te scoren. We moeten gewoon focussen op onszelf, morgen iets beter doen en dan afwachten wat er zal gebeuren."

Bijzonder regelmatig

Vandoorne won dit seizoen maar één ePrix - wel de meest prestigieuze in Monaco - maar toonde zich bijzonder regelmatig. Amper één keer finishte hij buiten de top tien (11e in Mexico). Zeven keer stond de West-Vlaming op het podium. In 2010 won Vandoorne als 18-jarige de F4 Eurocup 1.6, twee jaar later de Eurocup Formula Renault. In 2015 stak hij de titel in de GP2 (Formule 2) op zak, waarna hij bij McLaren een zitje in de Formule 1 kreeg. In dat wereldkampioenschap werd hij in 2017 en 2018 telkens zestiende.

Daarna werd hij in de koningsklasse testrijder voor Mercedes en ging hij het kampioenschap voor elektrische wagens rijden. Daarin werd hij in 2019 zestiende, in 2020 tweede en vorig jaar negende.