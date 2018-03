Vandoorne knap negende in Melbourne

Mooie prestatie

De Kortrijkzaan, die morgen 26 jaar wordt, mocht vertrekken vanaf de elfde plek. Dankzij de pech van Grosjean en Magnussen, beiden Ferrari, kon Vandoorne opschuiven naar de negende plaats. Ook Carlos Sainz (Renault) liet hij achter zich. De Mercedes van Valtteri Bottas bleek daarentegen iets te sterk voor de West-Vlaming. Hij gaat wel meteen met twee punten aan de haal in de WK-stand.

Koning Vettel

Ferrari-piloot Sebastian Vettel reed als eerste over de finish op het circuit van Albert Park in Melbourne. De Duitse viervoudige wereldkampioen haalde het in Melbourne met een kleine voorsprong op regerend wereldkampioen Lewis Hamilton (GBr/Mercedes), die van op poleposition vertrokken was. De titelstrijd in de F1 belooft dit seizoen opnieuw een strijd tussen beide piloten te worden.