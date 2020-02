Vandoorne leider af na crash

De 25-jarige Nieuw-Zeelander Mitch Evans (Panasonic Jaguar Racing) heeft zondag in Mexico City de vierde manche in het Formule E-kampioenschap gewonnen. De Portugees Antonio Félix da Costa (DS Techeetah) werd op 4.271 tweede, de Zwitser Sébastien Buemi (Nissan E.Dams) op 6.181 derde.

Stoffel Vandoorne (Mercedes-Benz EQ) moest in de laatste ronde opgeven en is de leidersplaats in het kampioenschap kwijt. Vandoorne reed in vijfde positie toen hij in de fout ging en zijn Mercedes in de muur crashte. André Lotterer (Porsche) startte op de polepositie, maar moest eveneens opgeven. Jérôme D'Ambrosio (Mahindra Racing) haalde als enige Belg de finish wel. Hij werd elfde op 32.818.

Evans is de nieuwe leider in het kampioenschap. Met 47 punten gaat hij de Brit Alexander Sims (BMW Andretti) één punt voor. Da Costa is met 39 punten derde, net voor Stoffel Vandoorne (38). Lotterer (21) is tiende, D'Ambrosio (2) achttiende. De volgende ePrix wordt over twee weken in het Marokkaanse Marrakech gereden.