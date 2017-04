Vandoorne start als laatste op Grand Prix in Rusland

De West-Vlaming krijgt immers een gridstraf van vijftien plaatsen opgelegd omdat hij enkele motoronderdelen van zijn McLaren-Honda moest laten veranderen, melden diverse media. Vandoorne kon vandaag tijdens de eerste vrije training op het circuit van Sotsji negentien ronden afleggen. Hij klokte daarbij de zeventiende tijd. Kort voor het einde van de sessie moest hij echter de pits in omdat zijn bolide andermaal met motorproblemen kampte. Twee onderdelen moesten worden vervangen.

Tegenslag

Omdat het al de vijfde keer was dat de motorcomponenten werden gewisseld, kreeg Vandoorne een gridstraf van vijftien plaatsen opgelegd. Rijders mogen tijdens een seizoen elk motoronderdeel vier keer wisselen alvorens ze een straf riskeren. De gridstraf is voor Vandoorne de zoveelste tegenslag in dit nog prille F1-seizoen. Na een dertiende plaats in de openingsrace in Australië, moest Vandoorne opgeven in China. Daarna volgde een dieptepunt in Bahrein, waar hij zelfs niet kon vertrekken omdat zijn bolide hem opnieuw in de steek liet.