Vandoorne twaalfde in Frankrijk

Hamilton reed vanaf de poleposition van start tot aankomst aan de leiding in Frankrijk en pak-te zo zijn 65e GP-zege. Op het circuit van Le Castellet was Hamilton sneller dan de Neder-lander Max Verstappen (Red Bull) en de Fin Kimi Räikkönen (Ferrari).

Leider in WK-tussenstand

Door zijn overwinning neemt hij opnieuw de leiding in de WK-tussenstand over van de Duit-ser Sebastian Vettel (Ferrari), die tevreden moest zijn met een vijfde stek. Hamilton telt nu 145 punten, Vettel 131 punten. Daniel Ricciardo (Red Bull), die vierde werd in de Grote Prijs, is derde in de WK-tussenstand met 96 punten.