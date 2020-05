Vandoorne woedend op 'valsspelende' collega

De virtuele Formule E-race in Berlijn heeft gisteren behoorlijk wat losgemaakt in de wereld van de autosport. Stoffel Vandoorne (28) beschuldigde één van zijn concurrenten ervan dat hij zou hebben valsgespeeld.

Stoffel Vandoorne blijft hoge ogen gooien in de virtuele Formule E. In het Berlijnse stratencircuit moest hij enkel de Brit Oliver Rowland voor laten gaan. Toch stoorde Vandoorne zich vooral aan Daniel Abt, die als derde eindigde. Hij vroeg zich luidop af of de Duitser zelf wel achter het stuur zat. In de vorige races was hij namelijk nergens te bespeuren. Dat zijn camera uitgeschakeld was, sprak ook niet bepaald in het voordeel van Abt.

“Ik ben echt niet blij. Het was echt niet Daniel die achter het stuur zat”, blikte Vandoorne op gamingplatform Twitch terug op de wedstrijd. “Hij heeft alles naar de vaantjes geholpen. Het was ridicuul. Echt onvoorstelbaar." Onze landgenoot verstevigde wel zijn tweede plaats in de rangschikking.