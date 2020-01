Vandoorne wordt leider in Formule E-klassement

Stoffel Vandoorne (Mercedes-Benz EQ) finishte als zesde in de Grote Prijs van Chili en komt zo op kop in het algemene klassement.

Vandoorne kon niet overtuigen in de kwalificaties en startte pas op de negende plaats. Geen probleem voor de Rumbekenaar, die in de bloedhete race meteen een paar plaatsen won. Maar de kop van de wedstrijd kreeg hij nooit echt in zicht. De Duitser Maximilian Günther (BMW i Andretti Motorsport) kwam als eerste over de meet.

Vandoorne eindigde net na zijn ploegmaat Nyck De Vries op een verdienstelijke zesde plaats. In de tussenstand pakt hij de fakkel over van leider Alexander Sims. De vierde ePrix van het seizoen wordt op 15 februari gereden in Mexico.