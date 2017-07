Dit is de elfde manche van het WK Formule 1. Op de Hungaroring in Mogyorod nabij Boedapest legde de West-Vlaming 24 ronden af in zijn McLaren-Honda. Hij noteerde daarbij een snelste rondje in 1:20.005.

De Australiër Daniel Ricciardo (Red Bull) toonde zich de snelste. Om 14 uur staan op de Hungaroring de tweede vrije oefenritten geprogrammeerd. Zaterdag volgen de derde sessie (11 uur) en de kwalificaties (14 uur). Zondagnamiddag om 14 uur wordt het startsein gegeven voor de Grote Prijs.