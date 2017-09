Vanhamel vervangt Proto bij KVO

KVO anticipeerde eerder vandaag al op dit vertrek met de komst van Mike Vanhamel. Vanhamel komt over van SK Lierse, waar hij vorig seizoen sterkhouder was. Hij ondertekende een contract voor drie seizoenen.

Vanhamel was amper 16 jaar toen hij debuteerde in het eerste elftal van OH Leuven. Hij speelde er 20 wedstrijden en dat leverde hem een transfer op naar de Franse tweedeklasser Le Havre. Hij bleef er vier seizoenen als tweede doelman en promoveerde met de club naar de Franse eerste klasse. In 2011 keerde hij terug naar België als doelman van Westerlo. Na één seizoen trok hij toch opnieuw de grens over en keepte hij twee seizoenen bij de Franse tweedeklasser Laval. Na één seizoen bij het Nederlandse NEC Nijmegen trok Vanhamel dan toch voor langere tijd terug naar zijn vaderland.

Hij werd doelman bij WS Brussels en vierde er ook de titel in tweede klasse. Omwille van licentieperikelen mocht de club van toenmalig voorzitter Bico echter niet promoveren en Vanhamel trok naar reeksgenoot SK Lierse. Daar was hij vorig seizoen één van de sterkhouders en hij miste op een haar na de promotie naar eerste klasse. Nu ruilt Vanhamel SK Lierse dus in voor KV Oostende.