Vanhoenacker geeft op in Nieuw-Zeeland

Triatleet Marino Vanhoenacker uit Jabbeke is er voorlopig nog niet in geslaagd om een Iron Man te winnen op elk continent. Vannacht startte hij met grote ambities aan de Iron Man in Taupo (Nieuw-Zeeland), maar Vanhoenacker moest opgeven.

Marino Vanhoenacker had zijn zinnen gezet op de Iron Man triatlon in Taupo. Hij sprokkelde al 15 Iron Man zeges in zijn carrière en wilde daar graag nog de wedstrijd in Nieuw-Zeeland aan toevoegen. In 2012 kon Vanhoenacker al eens juichen in Taupo, maar aangezien de wedstrijd door de weersomstandigheden toen werd ingekort, telt die zege niet als volwaardige Iron Man overwinning.

Vanhoenacker startte goed aan de race en kwam na het zwemmen als tiende uit het water. Tijdens de fietsproef moest de Jabbekenaar echter opgeven. Op Twitter liet Vanhoenacker weten dat hij "niet echt een verklaring" had voor zijn opgave en dat hij "erg ontgoocheld is."

De Nieuw-Zeelander Braden Currie won de Iron Man in Taupo.