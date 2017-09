Vanhoenacker op jacht naar 17de Ironmanzege

Na zijn actieve carrière wil hij zich net als Luc Van Lierde ten volle gooien op het begeleiden van triatleten.

Bink’s Base is een crossfitcentrum, en dat is een sport die niet voor doetjes is, net als triatleten dus. In Amerika zijn er al heuse competities, en ook hier wint crossfit steeds meer aan populariteit. Vanhoenacker zoekt in zijn trainingen steeds naar nieuwe prikkels, en crossfit zou daar wel eens ideaal voor kunnen zijn.

Vorige maand pakte hij in Canada zijn zestiende Ironmanzege, een absoluut record.