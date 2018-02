De Mercury Man op de Cayman Islands is een halve triatlon in de Caraïben. Vanhoenacker kwam er als titelverdediger aan de start, en deed die status alle eer aan. Na 27 minuten kwam hij uit het water, waarna hij de negentig kilometer op het eiland afhaspelde in iets minder dan 2u en 11 min. In de afsluitende halve marathon kon hij rustig de wedstrijd controleren. Dankzij de 1u25min finishte hij uiteindelijk in 4u05min07sec.