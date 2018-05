Vanhoenacker wint Trimotion in Saalfelden

De 42-jarige West-Vlaming toonde nogmaals zijn uitstekende vorm. In 3u19:33 legde Vanhoenacker de triatlon in Saalfelden af, een parcoursrecord. Plaats twee en drie gingen naar de Duitsers Matthias Knossalla (3u26:17) en Lasse Ibert (3u28:40). Bij de dames domineerde Beatrice Weiß de wedstrijd vanaf het begin. Na 3u48:28 had de Australische de overwinning beet.