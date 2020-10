Vanhove bezorgt België op slotdag vijfde Europese titel

Op de laatste dag van de Europese kampioenschappen baanwielrennen in het Italiaanse Fiorenzuola heeft juniore Marith Vanhove uit Izegem dinsdag de Europese titel veroverd in de tijdrit over vijfhonderd meter.

Vanhove deed op de vijfhonderd meter enkele tienden van een seconde sneller dan een Oekraïense en Franse concurrente. Maandag veroverde de zeventienjarige West-Vlaamse ook al goud in de ploegkoers bij de meisjes-juniores, toen samen met Katrijn De Clercq. Als eerstejaars mag Vanhove ook komend jaar nog in de juniorescategorie uitkomen.

Ook De Clercq kwam in actie op de slotdag. Ze lag een tijdje op koers voor een medaille in het omnium, maar sloot die uiteindelijk af als zevende. Fabio Van den Bossche veroverde in dezelfde discipline brons bij de beloften. Hij had na de eerste onderdelen zicht op goud, maar moest dat in een spannende slotfase nog afstaan. Noah Vandenbranden werd negende in het omnium voor juniores.

De Belgen keerden met een bijzonder rijke buit terug van het EK: met vijf gouden medailles, tweemaal zilver en driemaal brons was de Belgische selectie één van de meest succesvolle landen. De Europese kampioenschappen baanwielrennen voor eliterenners staan gepland van 11 tot en met 15 november in het Bulgaarse Plovdiv. (