De 21-jarige Alexandre Marcourt heeft zondag het Belgisch record op de 100 meter rugslag in klein bad verbeterd op de Speedo Fast Water Meet in het Nederlandse Amsterdam. Emmanuel Vanluchene uit Oostrozebeke raakt zo zijn record kwijt.

In de reeksen zwom Marcourt het snelst met een chrono van 51.76. Daarmee was hij bijna een seconde sneller dan de vorige recordtijd (52.72) van Emmanuel Vanluchene. De West-Vlaming zette die chrono tijdens het EK van 2011 in het Poolse Szczecin op de tabellen.