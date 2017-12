Vanluchtene en Lecluyse mogen door naar halve finale

De 25-jarige Lecluyse noteerde met 30.32 de elfde tijd in de reeksen van de 50m school, de discipline waarin ze in 2015 in Netanya goed was voor zilver. De Belgische recordhoudster (29.74) werd vierde in de vijfde reeks, die gedomineerd werd door de Litouwse Ruta Meilutyte (30.03). De halve finales en de finale staan vanavond op het programma.

De 25-jarige Vanluchene zette de vijftiende tijd neer in de reeksen van de 100m vlinder (51.23). In zijn reeks kwam hij niet verder dan de zevende plaats. Hij zit wel niet ver meer van zijn persoonlijk record (51.19).