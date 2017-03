Vanmarcke start Ronde met vraagtekens

Vanmarcke kwam ten val in de Strade Bianche en liep toen een gekneusde rib op. Hij startte vervolgens wel nog in de Tirreno-Adriatico, maar ook daar voelde hij zich niet al te best. "Diep gaan, een zware inspanning leveren, lukt me moeilijk. Ik hoop dat ik snel beter word". Vanmarcke liep langs bij Lieven Maesschalck, kreeg een schema om oefeningen te doen, maar mocht wel koersen. Daarna viel hij ziek. Hij startte in de E3 Harelbeke, reed mee met de besten vooraan, tot het licht uitging op de Oude Kwaremont. "Opeens werd ik weer ziek, moest ik overgeven en was mijn koers voorbij." Hij starte daarom niet in Gent-Wevelgem en er werd naarstig gezocht naar een oorzaak. "Het is nog altijd niet duidelijk wat er precies aan de hand was of is", aldus Vanmarcke op een persmoment donderdagavond in Lokeren.

"Woensdag en vrijdag sukkelde ik met die maagproblemen, ook zaterdag en zondag had ik nog altijd moeilijkheden om normaal te eten. Er zijn twee mogelijke oorzaken. Ofwel is mijn maag een beetje gekanteld door die valpartij in Strade Bianche, is er iets mis met mijn vertering en dit probleem treedt vooral op bij zware inspanningen. De voorbije dagen is er hard gewerkt met de osteopaat om dat probleem te verhelpen. Ofwel is er een andere oorzaak. Er is een bloedonderzoek gevoerd en daaruit blijkt dat mijn 'eosinofielen', een soort van witte bloedcellen, zeer hoog stonden. Komt dit door een allergisch reactie of een parasiet in mijn lichaam. Dat is niet duidelijk, maar het tast mijn capaciteiten wel aan. Daarvoor heb ik antibiotica gekregen."

Kortom, geen al te beste voorbereiding dus. "Pas dinsdag heb ik voor het eerst weer een goede training kunnen doen, zo'n vijf uur, in de Vlaamse Ardennen", aldus de kopman van Cannondale-Drapac, "vandaag was er de verkenning met team van het parcours van de Ronde en heb ik daarna ook nog wat bijgetraind, goed voor zo'n 200 kilometer in totaal. Nu moet ik rusten, hopelijk ben ik zondag goed. Het is een voorbereiding die verre van ideaal is en ik weet niet waar ik sta. Ik heb bijna het ganse weekend niet gegeten, op een gegeven moment woog ik in plaats van 78 nog 76 kilo, maar een andere keer was het plots 82. Zeer vreemd allemaal. Dinsdag voelde ik nog dat ik energie te kort kwam op training, vandaag voelde ik dat het al een pak beter was. Hopelijk zet die tendens zich voort, maar of ik voldoende sterk zal zijn tegen zondag, dat weet ik niet."

Te vroeg

Veel referentiepunten heeft Vanmarcke niet. "Tja, het is moeilijk", klinkt het, "in de E3 Harelbeke voelde ik me tot op de Boigneberg nog zeer goed, maar op de Oude Kwaremont was ik ziek (na 168 km, de Ronde telt er bijna 260, red). Dat is een pak meer. Ik kan alleen maar hopen dat ik gezond blijf. Ik weet dat ik conditioneel eigenlijk wel in orde ben, ik mag alleen niet ziek vallen zondag of last hebben. Hopelijk valt zondag alles mee. Ik heb er alleszins alles aan gedaan om goed te zijn, sinds mijn trainingen op 1 november. Kan ik op het podium staan? Tja, moeilijk te zeggen. Misschien zal ik wel verbaasd zijn als ik daar sta. Er mag gewoon niets mis gaan zondag en met Gilbert, Van Avermaet en Sagan steken er drie mannen bovenuit. Ik moet anticiperen, zoals heel wat andere renners. Ik zal minder 'overschot' hebben dan vorig jaar. De Ronde komt misschien wel te vroeg, wellicht loopt het beter tegen Roubaix. En daarna is er nog de Amstel. Dus ja, er zijn vraagtekens. Misschien ben ik wel heel tevreden met een tiende plek of misschien heel ontgoocheld met een tweede stek", eindigde hij, "ik wil er zondag gewoon het best mogelijke van maken."