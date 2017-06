Vanmarcke strandt op centimeters van de driekleur

Op het BK wielrennen in Antwerpen is Sep Vanmarcke uit Waregem op de meet geklopt door Oliver Naesen. Jens Keukeleire koerste ook attent mee voorin en werd vierde.

Het parcours in Antwerpen was plat als een pannenkoek maar leverde toch spektakel op. De snelheid lag de hele koers erg hoog, maar het duurde tot diep in de finale vooraleer de koers in een definitieve plooi viel. In de kopgroep van 14 zaten 4 West-Vlamingen: Jens Keukeleire, Sep Vanmarcke, Pieter Vanspeybrouck en Yves Lampaert, kersvers Belgisch kampioen tijdrijden.

De kopgroep van 14 slinkte af tot vijf, onder impuls van een sterke Oliver Naesen: Keukeleire, Stuyven, Vanmarcke en de verrassende neoprof Nathan Van Hooydonck.



Die vijf reden samen na de meet. In de bloedstollende slotkilometer probeerde Vanmarcke nog alleen weg te raken, maar Stuyven bracht de rest weer terug. In de spurt leek Vanmarcke te imponeren en op weg naar zijn eerste Belgische driekleur. Maar in de laatste meters kwam Oliver Naesen nog over de Waregemnaar. Jasper Stuyven werd derde, Jens Keukeleire vierde.