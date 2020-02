Vanmarcke tast nog in het duister over zijn conditie

Zoals Sep Vanmarcke er een is. De kopman van Education First won de Omloop al eens in 2012, maar sindsdien reed hij van de ene naar de andere teleurstelling in het wielervoorjaar. Samen met zijn nieuwe ploegmaat Jens Keukeleire wil hij daar verandering in brengen, al ligt zijn voorziene piek pas later, vanaf E3 Harelbeke.

Acht jaar geleden is het alweer dat Vanmarcke Boonen en Flecha versloeg. Hij werd nog twee keer derde, maar vorig jaar moest hij eraf op de Berendries. Wat het dit jaar wordt, is nog koffiedik kijken.

Vanmarcke rijdt voor het eerst in jaren de dubbel, dankzij het nieuwe parcours van Kuurne-Brussel-Kuurne. Als het coronavirus daarna geen roet in het eten gooit, bereiden Vanmarcke en Keukeleire de klassiekers voor in Italië.