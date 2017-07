Vanmarcke toonde zijn goede benen in de laatste etappe van de Ronde van Oostenrijk, hij moest enkel Venturini (Cofidis) voor zich laten in de sprint.

De eindwinnaar van de Ronde van oostenrijk is Stefan Denil (Aqua Blue Sport). Vanmarcke kan terugkijken op een sterke Ronde van Oostenrijk, hij droeg drie dagen de leidstrui en eindigde in vijf van de zeven etappes in de top vijf.