Vanmarcke wordt vijfde, maar blijft in het geel

Zijn Nederlandse ploegmaat Tom-Jelte Slagter won. Een vroege vlucht van vijf lokale renners kleurde de rit, maar in de finale kruisten de grote namen de degens. Vooral de ploegmaats van het Cannondale - Drapac van leider Sep Vanmarcke toonden zich bijzonder actief in het aanvalswerk, en dat leverde hen ook de zege op: de Nederlander Tom-Jelte Slagter won in de spurt van vier koplopers voor de Eritreeër Mekseb Debesay (Dimension Data), de Colombiaan Miguel Angel Lopez (Astana) en de Nederlander Martijn Tusveld (Roompot). Negen seconden later spurtte Vanmarcke naar de vijfde plaats, en dat volstond voor een extra dag in de gele leiderstrui die hij gisteren veroverd