Vanoverberghe wint PK wielrennen bij junioren

Jens Vanoverberghe mag zich provinciaal kampioen wielrennen bij de junioren noemen. Vanoverberghe toonde zich in een spurt met twee sneller dan veldrijder Yent Bekaert.

In het begin van het PK in Bredene zijn er heel wat ontsnappingspogingen, maar niemand raakt weg. Op zo’n 75 kilometer van de finish ontstaat er dan toch een ruime kopgroep met 16 renners. Yentl Bekaert, Louis Blouwe, Loran Cassaert, Cériel Desal en Wesley Vercamst zijn de opvallendste namen voorin.

Het tempo in de kopgroep ligt hoog en enkele renners moeten de rol lossen, maar in het peloton regeert de passiviteit. Op zo’n 45 kilometer van de finish bedraagt de kloof al anderhalve minuut.

Veldrijder Yentl Bekaert en Jens Vanoverberghe ruiken hun kans en gaan er vooraan samen vandoor. Het duo pakt nooit meer dan 13 seconden, maar de achtervolgers zien hen nooit meer terug. In de sprint met twee is Jens Vanoverberghe uit Moen de snelste. Wesley Vercamst is derde.