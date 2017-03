De kasseiklassieker voor juniores is nogal vaak een prooi voor Nederlanders, maar vorig jaar mocht met Jasper Philipsen nog eens een Belg juichen. Maar net als Peter Sagan in Milaan San Remo is het niet altijd de sterkste die wint. In Damme is dat Jacob Vaughan die in de sprint Thomas Vansteelandt verslaat. Vorige maand was hij in Kuurne-Brussel-Kuurne met zijn veertiende plaats al de derde Belg.