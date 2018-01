Vanthourenhout derde in slotmanche wereldbeker

De 23-jarige Van der Poel ging vroeg in de race alleen op pad en reed daarna solo naar de overwinning in eigen land. Wereldkampioen Wout van Aert kwam na ruim een uur koers en tien ronden als tweede over de streep op acht seconden. Michael Vanthourenhout vervolledigde het podium op 1:41. Laurens Sweeck werd vierde op 1:58 voor Kevin Pauwels.

Van der Poel, die ook in 2015 en 2016 in Hoogerheide won, was sinds zijn overwinning van vorige week in het Franse Nommay zeker van zijn eerste eindzege in de Wereldbeker. De Europees kampioen blijft in het klassement Wout van Aert voor.