Het is voor Vanthourenhout zijn vierde zege van het seizoen. Begin dit seizoen won hij in Kruibeke en Meulebeke en eerder deze maand pakte hij de Europese titel in Namen. Voor Pidcock was het nog maar zijn tweede cross van het seizoen. Zaterdag werd hij zevende in de Superprestige-manche van Merksplas, zijn eerste cross dit najaar. Volgende week zondag staat de zevende Wereldbekermanche op het programma in het Nederlandse Hulst.