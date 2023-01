Vanthourenhout: "Nooit gedacht hier derde te kunnen worden"

In de nacht voor de wereldbekercross in Benidorm werd Michael Vanthourenhout ziek. Na een twee uur durende trainingstocht op donderdag en een rit achter de brommer op vrijdag, achtte Vanthourenhout zich voldoende hersteld voor de wedstrijd in Hamme.

"Ik had een derde plaats voor aanvang van de wedstrijd zeker niet durven dromen en zeker niet durven ambiëren", aldus Vanthourenhout. "Ik ben echt serieus ziek geweest de afgelopen dagen. Ik had wel verwacht dat ik een goede eerste helft zou rijden hier in Hamme, maar vreesde dan dat ik compleet zou terugvallen. Dat gebeurde dus niet. Gelukkig maar. Ik pak zelfs een podiumplaats. Pim Ronhaar vond ik de beste van ons drietal, toen we achter Wout van Aert kwamen te zitten. Misschien was Ronhaar wat overmoedig, want in de slotronde zakte hij er wat door na een fietswissel."

Toeleven naar wereldkampioenschap

Besançon staat niet op de planning van Vanthourenhout. Hamme was zijn laatste cross in aanloop naar het wereldkampioenschap. "Deze derde plaats doet alvast veel deugd naar Hoogerheide toe. Morgen wil ik nog een stevige training inlassen. Volgende week zondag zal het erop aan komen om Wout van Aert in een zo gunstig mogelijke positie de eerste ronde door te laten komen. Daarop zal het wellicht ieder voor zich worden. En laat ons eerlijk wezen. Een derde plaats zal wel het hoogst haalbare worden als je niet Wout van Aert of Mathieu van der Poel heet", meldde Vanthourenhout.