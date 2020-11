Vanthourenhout pakt eerste overwinning in klassementscross

Michael Vanthourenhout (Pauwels Sauzen-Bingoal) heeft zondag de Aardbeiencross in Merksplas op zijn naam geschreven, dat is de vierde manche van het seizoen in de Superprestige.

De 26-jarige voormalige wereldkampioen bij de beloften pakte zo zijn eerste klassementscross. Hij finishte solo, nadat hij voor de start van de slotronde de vlucht vooruit had genomen. Zijn ploegmaat en Europees kampioen Eli Iserbyt eindigde op de tweede plaats, Belgisch kampioen Laurens Sweeck snoepte met een ultieme sprint nog de derde plaats van Toon Aerts af en zo kregen we een volledig podium van Pauwels Sauzen-Bingoal in Merksplas. Iserbyt verstevigt zijn leidersplaats in het klassement.

De volgende manche van de Superprestige wordt op 6 december in Boom gereden. In totaal worden er acht manches afgewerkt.