Vanthourenhout rijdt met Europese trui naar podiumplaats in Niel

Laurens Sweeck (Crelan-Fristads) heeft de Superprestigecross in Niel gewonnen. Op de laatste zandstrook schudde hij de Nederlander Lars van der Haar van zich af. Michael Vanthourenhout werd derde. Eli Iserbyt, winnaar van de eerste manche in de Superprestige, eindigde vierde.

Sweeck, tweede in Ruddervoorde, is na twee van acht crossen leider in de Superprestige. Hij heeft twee punten voor op Iserbyt en Van der Haar. De derde manche wordt volgende week zaterdag in Merksplas gereden. Kevin Kuhn nam de beste start en dook als eerste het veld in, maar afscheiding kwam er nog niet. De eerste rondes werden afgewerkt met een grote kopgroep, met daarbij alle grote namen.

Door een paar prikjes van zandspecialist Laurens Sweeck werd de kopgroep kleiner. Sweeck, Vanthourenhout en Van der Haar toonden zich de sterksten van het pak. Uiteindelijk wist Sweeck een kloofje te slaan. Hij dook de vijfde van negen rondes in met een voorsprong van zestien seconden op Van der Haar en Vanthourenhout, die zich even had vastgereden in een lint. Sweeck kreeg de overwinning niet zomaar cadeau. Achter hem viel het niet stil met vooral een bedrijvige Lars van der Haar, die zich tijdens de opwarming nochtans had bezeerd bij een valpartij.

In de zevende ronde wist de Nederlander de oversteek te maken, Vanthourenhout slaagde daar niet in en zette alles op plek drie. Iserbyt deed niet mee in de voorste regionen, mede door zijn blessure en een zadelbreuk, maar wist toch nog een vierde plaats uit de brand te slepen, net voor een sterke Witse Meeussen. In de slotronde zette Sweeck Van der Haar onder druk. Na een sterke passage in de zandstrook had Sweeck zich definitief ontdaan van de Nederlander, goed voor zijn tweede zege van dit seizoen. Eind oktober won hij de wereldbekerveldrit in Maasmechelen.

Van der Haar finishte op drie seconden. Vanthourenhout bolde als derde op 35 seconden over de meet.