Vanthourenhout verlengt bij Pauwels Sauzen - Bingoal

Vanthourenhout is 28 jaar en pakte naast de Europese titel in Namen ook de klassieker in Overijse. Gisteren nog werd hij derde in de wereldbeker in Antwerpen. Michael Vanthourenhout fietst al z'n hele profcarrière in dienst van manager Jurgen Mettepenningen.

“Ik voel me goed in deze ploeg. Onder meer de aanwezigheid van Mario De Clercq en de komst van ploegleider Robby Cobbaert zijn belangrijk voor me", zegt Vanthourenhout. "De trainingen op woensdag met hen, in mijn eigen regio, dat vind ik de belangrijkste dagen van de week. Ook bij mijn rol in de ploeg voel ik me goed: ik kan naast Eli Iserbyt crossen zonder druk."

"Als één van ons wat minder is, is de ander er altijd wel om dat op te vangen. Een win-winsituatie, zowel voor mij als voor de ploeg. Het seizoen tot nu is al heel goed geweest, maar ik denk dat ik nog steeds wat progressie kan maken. Van nature uit ben ik iemand die ook op deze leeftijd misschien nog wat kan verbeteren. Ook na 2025 wil ik nog een paar jaar doorgaan, maar hopelijk kan ik later net als Kevin Pauwels en Klaas Vantornout mijn carrière afsluiten in deze ploeg," besluit Vanthourenhout.