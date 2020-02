Vanthourenhout vreest voor verloop wielerseizoen

Zaterdag voor de start van de Omloop Het Nieuwsblad, de Belgische openingsklassieker, is het coronavirus het gespreksonderwerp in het peloton, waar de schrik er goed in zit door het voorval in de UAE Tour.

In sommige teams gelden strikte protocollen, zoals geen handen schudden en geen foto's of selfies meer laten nemen, uit vrees voor besmetting. "Het was een tijdje een ver-van-mijn-bedshow, maar nu komt het alsmaar dichterbij", vertelde Sven Vanthourenhout, bondscoach in het veldrijden.

"Omzeggens van uur tot uur wijzigt de toestand in de wereld. Ik denk dat alles strikt moet bekeken en herbekeken worden door de bevoegde instanties. We kunnen er niet omheen dat dit alles zware gevolgen zal hebben voor het wielrennen. Vandaag staat een deel van het mondiale wielerpeloton in Gent, maar wat gaat er daarna gebeuren met koersen als de Strade Bianche en Tirreno-Adriatico? Zal Parijs-Nice gereden worden? Ik vrees echt voor het verdere verloop van het wielerseizoen."