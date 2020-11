Vanthourenhout wint West-Vlaams duel

Eli Iserbyt heeft geen tweede overwinning kunnen pakken in het eerste dubbelbezet weekend in het veldrijden. In Tabor moest hij z'n meerdere kennen in ploegmaat Michael Vanthourenhout.

In allerijl vlogen de veldrijders richting Tsjechië gisteren na de Urban Cross in Kortrijk. Daar reden ze vandaag namelijk de eerste Wereldbekermanche in Tabor. Het werd een duel tussen dezelfde tenoren. Nu kreeg Wingenaar Michael Vanthourenhout niet te maken met technische pech en mocht hij met de zege gaan lopen. Mede-West-Vlaming Iserbyt moest vrede nemen met een tweede plaats.

Bingoal Duo

Het was opnieuw een zeer spannende wedstrijd. Wout van Aert startte wegens een lagere positie op de UCI-ranglijst pas op de derde rij, dus moest een inhaalbeweging maken. Vooraan reden Aerts, Sweeck en Hermans het voortouw maar zij werden al snel overvleugeld.

Net als in Kortrijk vertrok Vanthourenhout voor een solo. Aerts en een intussen opgeschoven Van Aert probeerden het gat dicht te rijden maar botsten op de sterke renner van Pauwels Sauzen-Bingoal. Enkel z'n ploegmaat en Europees kampioen Iserbyt kon nog aansluiten. Een inspanning die hij bekocht op het einde. In de laatste ronde kon Vanthourenhout een definitief kloofje slaan. Hij is ook de eerste leider in de Wereldbeker.

Brand voor 2 op 2

Bij de vrouwen kon Lucinda Brand wél een tweede zege in twee dagen bijschrijven op haar palmares. De Nederlandse soleerde in Tsjechië naar de zege, wereldkampioene Ceylin del Carmen Alvarado moest vrede nemen met een tweede plek. Denise Betsema legde beslag op de derde plaats.

Laura Verdonschot finishte als eerste landgenote op een zevende plek.