Op een afscheidsfeestje van zijn supportersclub in Torhout kwam er een definitief einde aan de veldritcarrière van de tweevoudig Belgisch kampioen. Vantornout heeft alles uit zijn carrière kunnen halen, zegt hij zelf, al blijft er de spijt dat er geen regenboogtrui in zijn kast hangt. In Tabor en in Louisville werd hij telkens tweede.